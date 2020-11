Nicolai Geertsen, a dán Lyngby futballistája akár bosszankodhatott is volna, hogy a Slagelse elleni idegenbeli kupameccsen (0–9) a felső kapufát találta el ollózásból egy szöglet után. Azonban szerencséjére a labda visszapattant hozzá, ő pedig gyorsan eszmélt, és fektéből-estéből a kapuba bombázott, megszerezve csapata hatodik gólját, egyúttal be is jelentkezett a Puskás-díjra.

Arra még keressük a választ, hogy a Slagelse jobb kapufánál álló védője miért húzta le a fejét, amikor a labda felé tartott.