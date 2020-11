Elképzelni sem tudjuk mit érezhetett Diego Morena, aki egy Buenos Aires városában megrendezett amatőr kerékpárversenyen ért baleset. Kátyúba hajtott és zuhanása közben egy jelentős méretű kaktuszba csapódott. Többen segítettek neki a tüskéket eltávolítani, de kórházba is kellett szállítani, hogy a legapróbb tüskéket is maradéktalanul eltávolítsák a testéből. Morena később elmondta, örül, hogy kisebb sérülésekkel megúszta a bukást.

Nem vettem észre egy kátyút, ez okozta a balesetet. Szerencsére volt rajtam szemüveg és sisak, így a fejem és az arcom nem sérült meg.

– nyilatkozta a Daily Mailnek.

Az esést bemutató videó felkerült a legnagyobb videómegosztó oldalra is és hamar jelentős nézettséget ért el. Az ilyen típusú megosztásoknál mindig érdemes figyelni a hozzászólásokat is, mert sokszor a kommentek legalább olyan viccesek, mint maga az eredeti hír. Itt is az egyik hozzászóló adta meg a tökéletes címet: 2020 összefoglalója.