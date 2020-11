Fotó: youtube

Szigorúan időrendben a már bemutatott Laura6100 előtt Tina S. már felszántotta szinte az összes létező akkordot a Youtube-on. A mindössze 16 videót feltöltő francia származású metál tinédzser egészen ki is ment a fejemből, amíg egy kedves olvasó fel nem hívta a figyelmem rá.

Az alábbiakban nem Steve Vai technikás For the Love of Godja, vagy a power metal koronázatlan sebességkirálya, a Dragon Force csendül fel a technikás lány francia gyártmányú szólógitárján, és nem is Vivaldi, persze ezeket is meg lehet hallgatni csatornáján.

Ebben a szomorkás őszi időben szóljon Gary Moore és a Loner: