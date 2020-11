Jelenleg is fejlesztik Dél-Koreában a hyper-tube vonatot, a három nappal ezelőtti tesztelés közben pedig rekordsebességet sikerült elérni, olyat, amelyet általában csak a repülőgépek tudnak. Ez 1000 kilométer per órát jelent.

Fotó: Korean Railroad Research Institute

A koreai vasúti kutató intézet (KRRI) szerdán bejelentést is tett erről, azt állítva, hogy a vonat már akár 1018 kilométer per órás sebességgel is tud hasítani. A hyper-tube rendszert 2017 óta fejlesztik, eddig a maximum 773 kilométer per órás sebességet tudott elérni.

Összehasonlításképpen: a japán Shinkansen vonatok maximális üzemi sebessége 322 kilométer per óra, a kereskedelmi repülőgépek pedig 800 és 1000 kilométer per óra közötti sebességgel haladnak.