Eva Mendes nagyon izgatott, ugyanis egy barátnője szépségszalont nyitott, ahol olyan kezelésekkel is foglalkoznak, mint az FTC. A beavatkozás feszesít, állítólag milliméterekkel is megemelheti a petyhüdt bőrt. Ezt demonstrálta most Ryan Gosling felesége is.

A beavatkozás széles körben népszerű, ugyanakkor nem veszélytelen. Amellett, hogy meglehetősen fájdalmasnak tűnik, egyesek szerint HPV-fertőzést is okozhat. Mindenesetre úgy fest, Eva Mendes nem aggódik emiatt, sokkal inkább üdvözli a kellemes környezetet, amiben kínozzák, és szívesen dokumentálja majd azt is, hogyan változik az arca a kezelés után.