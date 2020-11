Egy álom vált valóra Derby városában nem sokkal karácsony előtt. Egy Berty Stephenson nevű fiú alig hétévesen piacra dobta saját ketchup variációját.

A kisiskolás srác egy ketchup alapú szószt álmodott meg, amit feldobott néhány extrával. Adott hozzá egy kis hagymát, zsályát és petrezselymet, ez kölcsönzi a szép zöld színét, emellett pedig a roppanósság jegyében került bele némi kenyérmorzsa is. Az ünnepi kiadást az Amazonról lehet rendelni, nem egészen 3 fontért (azaz nagyjából 1200 forintért) darabját. Aki rendel belőle, az talán egyúttal azt is elintézi, hogy a gyereke a hús mellett a zöldségeket is megegye az ünnepi menüből.