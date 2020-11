Az olasz állami rendőrség azt tweetelte, hogy Rómából Padovába alig két óra alatt szállított le egy sürgős csomagot, éspedig donorvesét, az ottani kórháznak.

A nevét nem meghazudtoló Lamborghini Huracán gyors mint a szélvész, a rendőrség szolgálatában álló verda pedig rendhagyó felszereltséggel is bír, a többi között hűthető csomagtartó is van benne. Az 500 kilométeres távot, jó esetben is legalább öt óra azt megtenni.

A carabinierrik útközben narrálják, merre tartanak, viszont a minivideóban sajnos nincs vágókép arról, hogy hánnyal tepertek, bár annyira nem nehéz kiszámítani.