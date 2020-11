James Blackwood, nyugalmazott kanadai rendőr, magát csak mosómedve suttogónak nevezi, a címet pedig bőven ki is érdemelte, miután több mint hét évtizede eteti a környéken élő mosómedvéket.

A Nova Scotiában, az egyik helyi erdő szélén élő idős férfi és szőrös barátai különleges barátságáról a közelmúltban több videó is felkerült a netre. Az egyiken például az látható, ahogy a mosómedve suttogó szőlővel és hotdoggal kínálja a leleményes állatokat.

A hétköznapinak semmiképp nem mondható hobbi 1999-ben kezdődött, amikor James Blackwood felesége hazaállított egy sérült mosómedvével, akit az otthonuk közelében ütöttek el.

Az asszony egészen addig ápolta a mosómedvét, míg fel nem épült annyira, hogy visszaengedjék a vadonba. Ám a megszelídített mosómedve később is visszatért egy kis élelemért, ráadásul már nem egyedül, hanem a kölykei és a barátai társaságában. A mosómedvék azóta minden este ellátogatnak a ház verandájára.

James Blackwood felesége elhunyt 2003-ban, ám a férfi megígérte neki, hogy halála után is gondoskodni fog közös macskájukról és a hazajáró mosómedvékről. És mint a Youtube-videók is bizonyítják, a megözvegyült fért azóta is tartja a szavát.

A mosómedve suttogónak rendszeresen ajánlanak fel lelkes állatbarátok adományokat, ugyanakkor ő ezeket mindig udvariasan visszautasítja, és inkább arra kér mindenkit, hogy helyette inkább a helyi állatmenhelyt támogassák – írja az Oddity Central.