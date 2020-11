Hévíz egyedülálló természeti adottságokkal rendelkezik. Tőzegmedrű, melegvízű tava gyógyhatása miatt jelentős turisztikai célponttá tette ezt a bájos kis zalai várost. A tó mellett a Hévízi-csatorna is hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, sokak kedvelt fürdőhelyéül szolgál, a télen a gőzölgő patakon evezős túrákat szerveznek.

Azért, hogy ez a csodás, mikroklimatikus környezet hellyel-közzel megőrizhesse eredeti állapotát, átfogó programot indítottak. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park tette közzé, hogy tíz kilométeres szakaszon gyérítik az idegenhonos vízi növényfajokat a Hévízi-csatornán. A gyérítés a Hévízi-tó kifolyóján található zsiliptől a 76. közlekedési útig terjed.

A gyérítésre azért van szükség, mert vízidísznövény-kertészek engedély nélkül, kiteleltetés céljából hurcoltak be több idegen, ide nem illő hínárfajt is. A növények mellett trópusi halak is kerültek a meleg vízű csatornába, mint például a bíborsügér vagy a szivárványsügér, amelyek bár jól érzik magukat a télen is 20 fokos vízben, de nem a magyar vizekbe valók, szaporodásukkal pedig kiszorítják az eredetileg itt élő fajokat.

Azokon a szakaszokon, ahol nincs, vagy kis mértékben fordulnak elő védett vagy védendő növények, és azok kikerülhetőek, a gyérítés gépi eszközökkel történik, külsős vállalkozó bevonásával. Vannak azonban olyan szakaszok, ahol nagy kiterjedésben vannak jelen védett, vagy védendő fajok, ezeken a részeken a gyérítést a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai végzik kézi eszközökkel

– ismertette a munkavégzés körülményeit honlapján a Nemzeti Park.