Nem bíztak semmit a véletlenre a vietnami Dolce Hanoi Golden Lake luxushotelben. Ebben a szállodában ugyanis minden aranyból van, ami csak abból lehet, sőt. Érdemes megnézni például ezt a fürdőszobát, ami önmagában is elég nagyszabású, nem beszélve arról az extráról, hogy még a vécécsésze is aranyból van — ugyanez igaz a mosdóra, a kádra, a bidére, a piperetartó asztalkára, a csapokra, valamint a törülköző- és vécépapírtarókra is.

Igen, jól gondolja. Ez sem elszíneződés. A medenceszint burkolata és padlókövei 24 karátos aranyból készültek. Maga az épület egyébként 25 emeletes, 400 szobás, valamint 62 milliárd forintnak megfelelő összegből épült, a homlokzatán pedig egytonnányi csillog az említett nemesfémből.

Ami az ételeket illeti, itt sem spóroltak semmin. A menün valószínűleg nincs sajtburger és mirelit krumpli, ellenben mindent aranypelyhekkel szórnak meg. Előkelő.

A vendégeket sem focimeccsel vagy karaoke bulival szórakoztatják, hanem saját produkciókkal, ahol természetesen a fellépők is csupa aranyban tündökölnek. A hotel egyébként a koronavírus krízis miatt extrán akciósan hirdeti szobáit, egy ember már kicsivel több, mint 50 ezer forint ellenében is eltölthet itt egy magányos estét — pandémia nélkül ez a jelenlegi összeg háromszorosa lenne.