A koronavírus-járvány alaposan összekuszálta a filmes világot és számos 2020-ra tervezett produkció bemutatója elmaradt, illetve sok film forgatását le kellett állítani. Az idei év nagy vesztese a Dűne mellett valószínűleg a Wonder Woman lett, melynek többször is elhalasztották a premierjét, ám végül mégis úgy döntöttek a Warnernál, hogy még ebben az évben megtekintehő lesz a produkció. A stúdió bejelentése alapján a Wonder Woman 1984 december 25-től lesz elérhető az HBO Max műsorkínálatában.