A Pizza Hut jóvoltából most már nem csak a tányérunkra kerülhet pizza, de ránk is. Az olasz klasszikust akár magunk köré is tekerhetjük a csípős őszi-téli időszakban.

A sajtos-pepperonis pléd majdnem 7 kilós, akár ketten is elférnek alatta, de nem is vesztegetik olcsón. Nem kevesebb, mint 45 ezer forinttért burkolózhat pizzába.