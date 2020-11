The Last of Us (Forrás: Sony)

A The Last of Us című nagysikerű, horror témájú akció-kaland, 2013-ban exkluzívan jelent meg PlayStation 3-ra, majd 2015-ben PlayStation 4-re és most tévésorozat formájában újjászületik, konkrétan az HBO képernyőjén. Ezt az információt már március óta rebesgették, viszont most vált biztossá, hiszen a csatorna már be is rendelte az adaptációt.

Eddig ugyanis az alkotók révén már lehetett tudni, hogy lesz egy ilyen sorozat, az HBO-val viszont még tárgyaltak erről. Az HBO viszont november 20-án jelentette be, hogy zöld utat adtak a projektnek, amely a Sony Pictures Televisionnel koprodukcióban, a PlayStation Productions, a Word Games és a Naughty Dog gyártásában készül. Neil Druckmann lesz a sorozat írója, a Csernobilt is készítő Craig Mazin pedig a vezetői producere a The Last of Us-nak, mellette Carolyn Strauss (Trónok harca, Csernobil) lát majd el még produceri feladatokat. Elvileg Johan Renck, a Csernobil rendezője áll majd a kamerák mögé az első résznél, viszont a hivatalos közlemény róla nem ejtett szót, csak a producerekről és az írókról.

A sorozat sztorija elvileg követi az első játékét, viszont azt még nem tudni, hogy a főszereplőket kik alakítják majd. A történet húsz évvel a modern civilizáció megsemmisülése után játszódik. Joelt, egy harcedzett túlélőt felbérelnek, hogy Ellie-t, egy 14 éves lányt kicsempésszen társával az karanténzónából. Ami eleinte csak rutinmelónak indul, az hamarosan brutális, szívszorító utazássá válik, mely során együtt kell keresztülutazniuk az Egyesült Államokon – teljesen egymásra van utalva –, hogy túléljék a véres kalandokat.