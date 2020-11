Hosszú évek óta a fővárosi tűzoltóknak köszönhetően kerül a Parlament elé az ország karácsonyfája. Ezt a folyamatot most videón is megörökítették a lánglovagok, és a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Facebook-oldalán közé is tették.

A csaknem tizennyolc méter magas, hetven centiméteres törzsátmérőjű, négy tonnás ezüstfenyőt Székesfehérvárról vitték Budapestre, a Kossuth térre a tűzoltók. A fa kivágásától a felállításig összesen tizennyolc lánglovag vett részt a munkában, a feladatukat egy tűzoltó autódaru és egy létrás tűzoltóautó is segítette.