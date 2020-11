Az emberek nyolcvanhárom százaléka a leggyakrabban benzinkúton vásárol szenvicset – derül ki az egyik ismert, Magyarországon is jelen lévő, ausztriai központú olaj- és gázipari konszern kutatásából. A felmérésben ezer fő vett részt, és többek között az is megtudható belőle, hogy a szendvicsek igen fontos részei az emberek étrendjének. A válaszadók többsége hetente minimum kétszer fogyaszt szendvicset, de a kitöltők fele akár naponta is eszik ilyen ételt.

A legtöbben reggelire választanak szendvicset, emellett a megkérdezettek harmada tízóraiként és vacsoraként is szívesen fogyasztja. A kutatás azt is megállapította, hogy már a benzinkutas szendvicseknél is egyre inkább a minőséget keresik a magyar emberek, nemcsak az árat, a méretet, de a minőségi alapanyagokat is egyre inkább előtérbe helyezik, mondhatnánk azt is, hogy a benzinkutas szendvicseknél is elindult a hazai gasztroforradalom.