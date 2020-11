Fotó: Csonka Péter, tata.hu

Madarak szerelmesei figyeljetek, újabb érdekes és egyben ritka madár bukkant fel. És már nem is egy. Sok, sok. Ugyanis a hideg idő sorban "tereli" hazánk felé a különleges madarakat és már százezres nagyságrendben tartózkodnak vadludak hazánkban, köztük igazi rendkívüli ritkaságok is. Például a madarászokat, fotósokat ámulatba ejtő apácaludat láttak a Körös-Maros Nemzeti Parkban, valamint északi búvár és rövidcsőrű lúd is került lencsevégre.

Az apácalúd jelenléte azért is érdekes jelenség édesvízi tavainkon, mert egy tengeri lúdfajról van szó, amelyik Skandinávia északi részén, Grönlandon és Oroszország északi részein költ. Fészkét tengerhez közeli, sziklás élőhelyekre rakja és pehellyel béleli ki. Általában 2-6 tojást rak - ír a madár költési szokásairól a berek.hu. A telet az apácaludak jellemzően Nyugat-Európában töltik, Magyarország tehát nem esik a vonulási útvonalukba. Nálunk legtöbbször csak szórványosan, magányosan fordulnak elő, mint ez a példány is, elvegyülve a nagy lilikek tömegeiben. Jellegzetes mintázatú, fekete-fehér tollazatuk alapján (amelyről a nevüket is kapták), könnyen felismerhetőek.



Nagy tavainkon - az utóbbi időben szerencsére egyre nagyon számban - látni vörösnyakú-, indiai-, sőt tundrai ludakat is. A vadludsokadalom jóvoltából novemberben és december közepéig élő webkamerákon követhetik például a tati tavon tanyázó nem mindennapi ludak mindennapjait.