Harmadik alkalommal szervezték meg a Lights ON Romania fényfesztivált, melynek keretében Kolozsváron is érdemes megkeresni a fényszobrokat. Fent a Szent György-szobor árnyéka a Museum of the Moon - A Hold Múzeuma című fényszobron a kolozsvári Lights On fesztiválon a Kálvin János téren. Lent: a Breathe című fényszobor a Központi Parkban.