Fotó: tiktok

A tinédzserkorba lépett fiatalok mindig is szerettek volna idősebbek lenni a koruknál, ez a jelenség azonban egyre inkább eldurvult az utóbbi évek alatt. A TikTok megjelenése óta megsokszorozódott a buta trendek listája is, ez pedig nem is látszik változni. A fiatal lányok most épp koronát rakatnak a fogukra, a folyamatot pedig be is mutatják: azt is, hogy a korona felhelyezése előtt lereszeltetik teljesen egészséges fogaikat. Ez persze nonszensz, hiszen ez leginkább sérült fogsor esetén bevett eljárás — vagy éppen hollywoodi színészeknek javaslat a fogpaszta reklámba illő mosoly miatt.

Valószínűleg ez utóbbira vágynak tinilányok is, azzal sem törődve, mennyire veszélyes és egyben drága mulatság is mindez. Egy londoni fogorvos ugyancsak a platfromon reagálva mondta el, hogy a fogászati koronák fiatalkorban való előkészítése maradandó károsodást okozhat, így akár többször is szükséges cserélni őket. Az sem ritka, hogy a páciens emiatt már negyvenévesen elveszíti a fogait.