Az adventi készülődés egyik legfontosabb eleme az adventi koszorú gyertyáinak ünnepélyes meggyújtása. 2020-ban online érhetők el a Pannonhalmi Bencés Gimnázium gyertyagyújtásai, melyekre a maival együtt még három vasárnap este kerül sor. Az imádság közvetítésébe online is be lehet csatlakozni, de az felvételről később is megtekinthető.

A gyertyagyújtás időpontjai:

1. gyertyagyújtás: 2020. november 29., vasárnap, 20.30 óra

2. gyertyagyújtás: 2020. december 6., vasárnap, 20.30 óra

3. gyertyagyújtás: 2020. december 13., vasárnap, 20.30 óra

4. gyertyagyújtás: 2020. december 18., péntek, 20.30 óra