Mesterséges intelligencia (MI) segíti a tüdőrák szűrését az úgynevezett low-dose CT-vizsgálatoknál a budapesti Szent Margit kórház diagnosztikai központjában. Ez egy vadonatúj technikai vívmány nemzetközi szinten is, amelynek hazai gyakorlati alkalmazását a budapesti intézményben végzik. Az MI úgy segíti a radiológusok munkáját, hogy a low-dose CT-felvételeken bejelöli a legkisebb, az emberi szem számára olykor nem látható eltéréseket is, ezzel nagy mértékben könnyítve a korai felismerést is, így jóval nagyobb esélyt adva a gyógyulásnak.

Egy low-dose CT-felvétel, amin MI felismeri a dagantos elváltozásokat

Az eszköz különöse fontos Magyarországon, hiszen a Nemzeti Rákregiszter adatai szerint 2017-ben 7.384 férfit és 5.524 nőt diagnosztizáltak hörgő- és tüdőrákkal. Ezzel sajnos mind a tüdőrák-megbetegedések terén, mind pedig a halálozást tekintve első helyen állunk Európában.