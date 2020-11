A nyers stílusáról is ismert tévés séf, a skót Gordon Ramsay december 4-én megnyitja hamburger sütödéjét a brit királyné kedvenc áruházában a legendás londoni Harrodsban. A gasztronómiai szakember szerint a GORDON RAMSAY BURGER néven induló vendéglátóhely semmilyen szempontból nem lesz egy átlagos hamburgerező, szerényen valahogy úgy határozta meg, hogy lényegében a burger kedvelőinek Mekkáját készül átadni.

Tulajdonképpen a street food és fine dining vendéglátást párosítja, mert Ramsey elmondása szerint a legkiválóbb minőségű alapanyagokból készülnek majd a burgerek. Az étteremben Wagyu marhahúst, szarvasgombát és hasonló gasztronómiai gyönyszemeket használnak, ennek megfelelően az árak is húzósak lesznek, még londoni pénztárcával mérve is, ugyanis nyolcvan fontot (harminckét ezer forint) is elkérnek majd egy burgerért.