A BBC írta meg, hogy Jay-Z, akit korábban elsősorban rapperként, zenei producerként és Beyoncé férjeként ismerhettünk meg, egy kaliforniai székhelyű marihuánaterjesztő cégnél kerül vezető pozícióba. A TPCO nevű vállalatnál fő feladata a márkastratégia kialakítása és más hírességek megnyerése lesz. Cél a legális kannabisz-forgalmazói üzlet promotálása. Felesége, Beyoncé máris a TPCO részvényesei között van.

Fotó: Robert Kamau / Getty Images Hungary Jay-Z

A zenész további feladataihoz az is hozzá tartozik majd, hogy kiválassza, mely afroamerikai vagy más kisebbséghez tartozó tulajdonosok kannabiszüzletébe fektessen be a jövőben a TPCO. Jay-Z saját maga is jó példával járt elöl, és egy hónapja saját fűmárkát is a piacra dobott Monogram néven.

A hír hátteréhez hozzátartozik, hogy számos amerikai államban, így Kaliforniában is évek óta legális a kannabiszalapú termékek gyártása, forgalmazása és fogyasztása. A TPCO anyacége a beszédes nevű Subversive Capital Acquisition Corp. befektetési alap más kannabiszgyártó cégekben is érdekelt, ehhez kapcsolódó üzleti tevékenységükből jövőre 334 millió dolláros árbevételt várnak.