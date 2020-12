Az amerikai színész, rendező, író, humorista ma ünnepli 85. születésnapját.

Woody Allen sajátos humorral rendelkezik, karrierjét is ennek köszönheti. Kamaszként és fiatal felnőttként másoknak írt vicces szövegeket, és arról álmodott, hogy egy napon ő is híres stand up komikus lesz. Ez majdnem össze is jött neki, de a sors inkább úgy hozta, hogy ő lett korunk egyik leghíresebb rendezője.

Az elmúlt években előtérbe kerültek régi botrányai, vádolták többek között azzal is, hogy anno a nevelt lányához, nem éppen apai szeretet fűzte. Bár sosem találtak bizonyítékot, az tény, nem segítette az ügy megítélését, hogy jelenlegi felesége történetesen korábbi szerelmének, Mia Farrownak volt örökbefogadott lánya. Erről az Apropó nélkül című önéletrajzi könyvében Allen megírta saját védőbeszédét, amiről korábban mi is beszámoltunk.

Most a rendező születésnapja alkalmából, virág helyett, Woody Allen mókás mondataiból hoztunk egy csokorral. Amennyiben a címet egy félnek számoljuk, akkor stílusosan 8,5 idézetet: