Nem kérdés, hogy a rajongók imádnak teóriákat gyártani kedvenceikről, de az sem vitatható, hogy időnként ők bizonyulnak a legjobb forrásnak. Néhány szemfüles fan buktatta le nemrég az Eufória két sztárját, Zendayát és Jacob Elordit is, most pedig úgy fest, Selena Gomez új pasijáról is szereztek infót — szúrta ki a Perez Hilton portál.

Egy twitterező váltig állítja, hogy együtt látta Selena Gomezt és Jimmy Butler NBA játékost, ahogyan romantikusan kajálgattak egy étteremben. A pletykára eddig sem a 28 éves énekesnő, sem a 31 éves kosárlabdázó nem reagált.