Idén megkerülhetetlenül a koronavírus mindennapjaink egyik legmeghatározóbb eleme, ezt a hullámot pedig többen igyekeznek meglovagolni, ami a kreativitást illeti.

A német csokimikulás után most a karácsonyfadíszek is megérkeztek, természetesen ezeken is maszkot viselnek a télapók.