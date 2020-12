Készíthetik a pénztárcájukat azok a londoni szülők, akik örömet szeretnének szerezni lóimádó gyermekeiknek (vagy éppen maguknak). Aukcióba bocsátottak ugyanis egy unikornisnak nevezett, de amúgy emellett még pegazus jegyeket is mutató lószobrot, ami szinte már rémisztően realisztikusra sikeredett. Nem is csoda, hiszen a kétméteres figurát valódi lószőr borítja, és a szárnyai is hattyútollakból készültek.

Aki késznek érzi magát, hogy elszállásolja a csodalényt a nappalijában, laza 4 millió 700 ezer forintért akár már hozzá is juthat, és akkor még arra is marad elég, hogy istállót építsen neki. Az aukció december 12-én zárul a Hansons London Aukciós Központban, hajrá!