Tizenháromezer fontért, átszámítva mintegy ötmillió forintért kelt el árverésen George Best egyik futballmeze. Az északír labdarúgás kiemelkedő egyénisége ezt viselte első válogatott mérkőzésén, amelyet csapatával hazai pályán, Uruguay legjobbjai ellen vívott 1964 áprilisában.

A londoni Daily Mail beszámolója szerint az 59 évesen, 2005-ben elhunyt játékos több más mezét is fontezrekért adták el az online aukción, amelyen kalapács alá került a nők körében is népszerű, extravagáns életmódjáról szintén elhíresült Best jelentős érdeklődést kiváltó jegyzetfüzete is.

Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary

A "Szeretettel, George-tól" feliratú fekete füzet - írta az újság - "minden fő kapcsolatát tartalmazza, beleértve a barátnőit is". A legkitartóbb licitáló másfél ezer fontot fizetett érte.

Az aranylabdás, kétszeres angol bajnok, BEK-győztes George Best, aki támadó középpályásként vagy szélsőként szerepelt csapataiban, pályafutása legsikeresebb éveit a Manchester Unitednél töltötte. Az angol klub színeiben tizenegy szezon alatt 470 összecsapáson 179 gólt szerzett, és egymást követő hat idényben volt házi gólkirály. Az északír válogatottban 37 mérkőzésen kilencszer volt eredményes. 2002-ben bekerült az angol labdarúgás Hall of Fame-jébe, szülőhazájában pedig a belfasti repülőtér 2006-ban az ő nevét vette fel.

(MTI)