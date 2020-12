Miley Cyrus és Liam Hemsworth kis kihagyásokkal közel 11 évig voltak együtt. A pár aztán végül 2018 végén házasodott össze, de nem sokkal később már el is váltak útjaik, idén év elején hivatalosan is.

Az énekesnő Slide Away című száma nem sokkal a szakítás után jelent meg, és a dal szövege alapján sokan hitték, hogy a szerelemnek a színész alkohollal való kapcsolata és a rengeteg bulizás vetett véget. Cyrus még a papírok aláírása előtt összekavart a The Hillses Kaitlynn Carterrel, aztán egy ausztrál énekessel, Cody Simpsonnal járt együtt egy évig.

Miley Cyrus most a The Howard Stern Show vendége volt, ahol elmondta, hogy valójában az ausztráliai erdőtűz ébresztette rá, hogy nem érzi magát jól a kapcsolatában — szemlézte a Just Jared.

Miután ugyanis leégett a házuk, odaveszett az énekesnő összes valaha írt dalának kézirata, fotója és emléke. Cyrus először gyászolta ezeket, majd rájött, hogy a természet megtett valamit, amit ő nem lett volna képes megtenni magáért: elengedni a múltját.

A természet arra kényszerített, hogy elengedjem a dolgokat. Én is a tűzbe rohantam. Ez nem abnormális, állatok is csinálják, direkt a tűzbe vesznek. Vonz a forróság, én pedig intenzív személyiség vagyok, nem akartam csak ücsörögni. Ragaszkodtam azokhoz a dolgokhoz a házban, épp úgy, ahogy hozzá (Liam Hemsworth-höz - a szerk.) Még most is szerettem, és mindig is fogom

— mondta Cyrus, hozzátéve, hogy túl sok konfliktus bonyolította a házasságukat, és a színész nem tudta neki megadni, amire igazán vágyott.