Új zenakart készül alapítani és kizárólag DJ-ként akar alkotni a jövőben Robbie Williams. A Take That legendás fiúzenekarból 25 éve kivált brit énekes elmondta, hogy Berlinben termeket akar bérelni, melyek nappal galériaként, éjszaka klubként működnek.

Az Instagramon közölt élő videójában beszámolt arról is, hogy Flynn Francis és Tim Metcalfe ausztrál dalszerző-producer párossal fog együttműködni. Az új bandának neve még nincsen, de első dalaik már elkészültek.

Az énekes a galériaprojektről azt mondta,

zenei hely lesz, olyan, amit az idősebbek rave-ként ismernek. Berlin mellett Williams Tokiót is megemlítette lehetséges helyszínként.

Hogy pontosan mikor indul a projekt, egyelőre nem tudni. A zenész szerint a koronavírus-járvány is jelentősen késlelteti a terveket.

Kiadta viszont Can't Stop Christmas című, a járványhelyzet ihlette karácsonyi dalát. Tavaly megjelent The Christmas Present című lemeze is ismét kapható, amelyen már az új dal is szerepel.