Sophie Turner és Joe Jonas kislánya, Willa nyár közepén született. Az nem újdonság, hogy sem az énekes, sem a színésznő nem túl bőbeszédű a magánéletét illetően, így nem is lepett meg senkit, hogy a család sem a terhesség hírét, sem a gyerekük születését nem közölték a nyilvánossággal. Előbbiről a paparazzók gondoskodtak, utóbbiról a pár kedves ismerősei, akik elkotyogták, hogy Willa világra jött.

Most már mindenki tudja, hogy a baba él és virul, a szülők azonban továbbra is biztosak abban, hogy nem szeretnék mutogatni a kislányt. Ez persze ugyancsak nem meglepő, több olyan híresség is van, aki minden erejével védi csemetéjét a nyilvánosságtól, így sajnos bármennyire kíváncsiak is a rajongók, egy darabig biztos nem láthatják kedvenceik fúzióját.