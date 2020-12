A Disney a napokban jelentette be, hogy a Star Wars és Marvel sorozatait a jövőben kifejezetten a Disney+ streamingszolgáltatására szánja. Az elmúlt napokban több, a sorozatokból készült előzetest mutattak be.

Pénteken bemutatták a The Falcon and the Winter Soldier első előzetesét is. A sorozat története nem sokkal a Bosszúállók: Végjáték történései után játszódik.

Vezető szerepben láthatjuk majd Sam Wilsont és John Walkert is. A sorozat eredetileg 2020-ban került volna a képernyőkre, azonban a járványhelyzet miatt ez is 2021-re csúszott.