Ezen a napon, 1915-ben született Frank Sinatra, akinek híres mondata volt:

Csak egyszer élsz, de ha jól csinálod, akkor az is épp elég.

A többszörös Grammy- és Oscar-díjas amerikai énekes és színész rengeteget ivott, gyakran ellenszenvesen viselkedett, állandó dühkitörései is voltak. Elképesztő nőcsábász volt, meghódította az akkori Hollywood legnagyobb szépségeit. Oltár elé négy nőt vitt, de kalandjairól is híres volt. A pletykák szerint meghódította Marilyn Monroe-t, Kim Novakot, sőt egyesek szerint még az egykori first ladyt, Jackie Kennedyt is.