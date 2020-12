Taylor Swift rajongóinak meglehetősen élénk a fantáziája, de meg kell hagyni, hogy nem is ok nélkül. Blake Lively és Ryan Reynolds harmadik lánya tavaly év végén született, azonban a színésznő várandóságát, a gyermeke születését és a kisded nevét is sűrű homály fedte. Egészen addig, amíg az énekesnő el nem dalolta Betty című számában, hogy mit csinál egy bizonyos James, Inez (így hívják a régóta ismert nevű Reynolds gyerekeket) és Betty. Mint kiderült, tényleg ez lett a kislány neve.

A rajongók most azon teóriájukat bizonygatják a Twitteren, hogy Gigi Hadid és Zayn Malik kislányának neve Dorothea. És hogy miért?

Gigi Hadid a szülése után néhány héttel közzétett egy csokor pocakos fotót, amelyet úgy címzett, hogy augusztusban nagyon várták a kislányukat. Taylor Swift Folklore című albumán van egy August című dal, méghozzá a nyolcas számú. Hogy ez miért lehet érdekes? Azért, mert a most decemberben megjelent lemezén a nyolcadik dal címe Dorothea.

Perez Hilton portálja szerint a szóban forgó elmélet nagyon is lehetséges, elvégre Gigi Hadid és Taylor Swift jó barátnők, az énekesnő legutóbbi daljóslata pedig ugyancsak bejött Betty Reynolds esetében.