Katy Perry mindig is szeretett fura jelmezekbe bújni. Időről időre fel is kap valamilyen indokolatlan tákolmányt, a jelenséget pedig meg is osztja követőivel. Szerepelt Taylor Swift You Need To Calm Down című számának videoklipjében is, ott éppen hamburgernek öltözött. Nagyon szeretheti ezt az ételt, ugyanis a 2019-es Met-gálán is hambiként jelent meg az afterpartin. Előtte egyébként gyertya volt.

Az énekesnőt ezúttal az ünnep szelleme járta át, és mondanánk, hogy nemes egyszerűséggel karácsonyfának öltözött, de a hacukája nyomokban sem tartalmaz egyszerűséget. Ahogy pedig ő mondja: