A Vogue címlapján általában menő szettekben pózolnak a celebritások, de a laptól nem szokatlan az a megoldás sem, hogy a modell semmit sem visel.

Meztelenkedett már náluk többet közt Gigi Hadid, Claudia Schiffer és Stella Maxwell is, most pedig a Mission Impossible: a Fantom-protokoll szőke bérgyilkosnője, Léa Seydoux is beállt a sorba.