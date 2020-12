Senkit sem lep meg, hogy idén rengetegen kerestek maszkot az online üzletekben. Eleinte azért, mert az első hullámban az összeset elkapkodták a patikákból és drogériákból, később pedig megszokásból, vagy azért, mert valami trendibbre vágytak.

Előkelő helyet foglalt el azonban az „ingyen elvihető” szókapcsolat is a Jófogás keresőmotorjában az év keresőszavai vetélkedésben. Az ingyenes cuccok iránt mindig is nagy volt az érdeklődés, ez idén sem változott. Az alapvető dolgok, mint a mobiltelefon és laptop mellett kerestek továbbá csónakot, kistraktort, illetve jelentős volt az érdeklődés a lovak és a galambok irányában is. Ön mire vágyik?

Fotó: LOUNGE Communication