A matrica annak a logónak a kicsinyített mása, amelyet egy olasz utcaművész, Laika készített Szájer Józsefről. Erről az Index is hírt adott korábban. Laika újonnan megálmodott fideszes logóján melegként ábrázolta az ex fideszes EP-képviselőt, aki mögé több meztelen férfit is felfestett.

Fotó: Rémy Bonny

A matricáról készült fotókat Rémy Bonny politológus, aktivista készítette az Európai Parlament brüsszeli székháza körül, és küldte el őket az Indexnek. A fiatal férfi a melegjogok helyzetét kutatja Közép- és Kelet-Európában.

Fotó: Rémy Bonny

Az Indexnek azt írta, hogy örömmel tapasztalja, hogy Brüsszelben még mindig felhívják Szájer József történetére a figyelmet, mert szerinte sok európai politikust megdöbbentett a Fidesz képmutatása. Kiemelte, hogy LMBTQI-emberek liberálisoktól a konzervatívokig a társadalom minden csoportjában vannak.

Ezért az LMBTQI-jogok emberi jogok. Itt az ideje, hogy Orbán és Szájer elhagyja a múlt politikáját, és a megkülönböztetés helyett megölelje az embereket. Magyarországon nincs másodrendű állampolgár

– fogalmazott az Indexnek Rémy Bonny.