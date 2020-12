A Matrix és a John Wick filmek sztárja egy újabb sötét, sokszor depressziós, disztópikus jövőjű univerzumban játszódó videojátékban, a Cyberpunk 2077-ben alakít egy igen különleges karaktert: a Johnny Silverhand nevű rocker, lázadó és terrorista digitális szellemét. A sztárra egyébként is jellemzőek a hasonló hangulatú alkotások, így most megkérdezte tőle a BBC: mit gondol a jövőnkről...

A BBC újságírója egy internetes beszélgetés során több, a játékkal kapcsolatos kérdést is feltett a sztárnak. Miután Reeves a „világról szóló látásmódját” említette, az újságíró egyik, a sztárnak szegezett kérdésében azt firtatta tőle, hogy „valamennyire optimista-e” a jövő tekintetében, hiszen a Reeves kedvenc felsorolt művei: Neurománc, Majmok bolygója, Mad Max, Blade Runner, Gyűrűk ura stb. sokszor elég depresszív, disztópikus világokat bemutató alkotások – ahogy maga a Matrix és a Cyberpunk 2077 is, melyeket most már sokan Keanu Reeves-hez kötnek.

Próbálok az lenni.

– válaszolta a sztár.

Még dolgozom az optimizmusomon.

– tette még hozzá nevetve.

2021 ennél csak jobb lehet, nem, Keanu?

– szólt az újságíró következő kérdése.

Nem tudhatjuk... Reméljük... Csak akkor lehet jobb, ha összedolgozunk és nem külön-külön, nem igaz?

– felelte Reeves elgondolkodva.