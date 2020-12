Youtube-ra feltöltött videón mutatta be a Kalasnyikov Konszern az új 500-as sorozat első tagját az AK-521-et. A prototípus fázisban AKV-521 néven futó fegyver felhúzókarja átkerül a jobb oldalról a baloldalra, és a tűzváltó is megváltozik, bár marad a mutatóujjal állítható tüzelési mód. Ennél is nagyobb változtatás a tok átalakítása. Az alsó és felső részre szétbontható tok egyben marad, az AR-15 (M-16/M-4) tagjaihoz hasonlóan a felső előrebillenthető szétszereléskor.

A civil piacra szánt, eredetileg 5,45x39-es kaliberű változat egyszerűen átszerelhető lesz 7,62x51-es vagy 5,56x45 NATO kaliberekre. A bejelentés szerint tervezik rövidített, illetve golyószóró változatokban is.

A fentiek felvetik a kérdést: mi szükség van egy újabb változatra a 2018-ban rendszeresített AK-12 és polgári változata a TR3 után. A valószínű válasz az átalakítások jellegében rejlik. Ugyanis az átlag lövész esetében a célratartás közbeni tárcsere és csőretöltés nem létfontosságú, szemben a különleges műveleti katonákkal.