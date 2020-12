A 2017-ben kijött Wonder Woman folytatásaként ma este mutatják be a Wonder Woman 1984 című amerikai szuperhősfilmet.

A DC FanDome virtuális platformon tegnap már vetítették, a nagyközönség számára azonban csak szerdán válik elérhetővé az HBO Max szolgáltatáson keresztül. A film december 25-től kerül a mozikba.

A Warner Bros. hivatalos YouTube-csatornáján osztotta meg a film nyitójelenetét: