A One Direction 2010-ben alakult a brit X-Faktorban. A banda a harmadik helyig jutott a versenyben, ezt követően pedig öt évig volt övék a világ, és számos fiatal lány szíve is. Lou Teasdale a kezdetek kezdete óta a fiúk fodrásza volt, és velük volt akkor is, amikor „szünetre” mentek. Elmondása szerint nagyon nem érte meg összeszűrni a levet a srácokkal, ha valaki együtt dolgozott velük.

A kezdetektől mellettük voltam, és ha engem kérdezel, nem feküdhetsz le velük. Ez nagyon fontos, ha meg akarod tartani az állásodat. De néhányan megjelentek, asszisztensek és hasonlók, akik azt hitték, ez szerelem, de nem volt az, csupán a legszimplább módja annak, hogy kirúgassák magukat. Amikor a srácoknak új barátnője lett, már nem akarták ott látni őket

– mondta a fodrász egy podcastben, amit Perez Hilton portálja szemlézett.

A rossz nyelvek szerint persze Teasdale is összekavart az egyik énekessel, mindezt azonban hamar lerendezte azzal, hogy jóval idősebb a bandatagoknál, és szó sem volt arról, hogy közte és Harry Styles között bármi lett volna barátságon kívül.

Egyesek egyébként azt is mániákusan hitték, hogy Styles és Louis Tomlinson meleg kapcsolatban élnek. Teasdale erről a témáról is beszélt érintőlegesen, legalábbis annyiban, hogy rengeteg lány kérdezgette őt erről, és bizonygatták neki, hogy az énekesek barátnői sem valódiak, csupán a figyelemelterelés részei.