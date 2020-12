Egy új PC-s frissítés olyan küldetéseket és különleges öltözékeket rak a legendás japán játékfejlesztő: Hideo Kojima Death Stranding című játékába, amely a nemrég megjelent Cyberpunk 2077-hez kötődik.

Egy éve jelent meg a Death Stranding PS4-re, idén nyáron pedig PC-re, de a Kojima Productions továbbra is aktívan foglakozik Hideo Kojima különleges hangulatú játékával.

Nemrég a fejlesztőcsapat jelentett be egy olyan speciális frissítést a PC-s verzióhoz, amely hozzáad néhány Cyberpunk 2077 témájú tartalmat a játékhoz. Ez néhány új küldetést jelent, amelyekben olyan – egyelőre ismeretlen – karakterek szerepelnek, akiket a CD Projekt Red címében láthattunk. Ezenkívül a játékosok még egy speciális Reverse Trike járművet is feloldhatnak. (Ha e háromkerekű motor ismerősnek tűnik, ez azért van, mert a CD Projekt Red még az év elején tweetelt egy képet arról, hogy a Death Stranding igazgatója, Hideo Kojima rajta ül.) A Death Stranding játékosok speciális hologramokat is viselhetnek, sőt, a Johnny Silverhand által viselt robotkart és napszemüvegét is felvehetik, továbbá egyéb divatcikkeket, amelyeket a Cyberpunk 2077 ihletett.

Nem először találkoznak ezek a világok. Nem sokkal a megjelenése után a Cyberpunk 2077 játékosai észrevették, hogy Kojima a The Heist nevű misszióban egy rövid ideig szerepel.

A Death Stranding esetében sem az első alkalom, hogy egy ilyen másik játékból származó tartalom került a játékba, hiszen ez történt még az év elején a Half Life és a Portal témájú utalásokkal is.

Konzoltulajdonosoknak viszont rossz hír, hogy csakúgy, mint a Cyberpunk témájú frissítés esetében, a Cyberpunk rész is egyelőre kizárólag a PC-s verzióban lesz benne. A Kojima Productions ráadásul még azt sem erősítette meg, hogy bármelyik frissítés egyáltalán megjelenik-e PlayStation 4-re.