Higanymérgezéssel szállították kórházba a negyvenhat éves, világhírű angol énekest, akinek abnormálisan magas higanyszintet állapítottak meg a szervezetében az orvosok. A sztár kis híján belehalt a túlzott halfogyasztásba, amiről a Sun számolt be. Az is kiderül a brit bulvárlap cikkéből, hogy az egykori Take That tag lényegében hipochonder feleségének köszönheti az életét.

„Megvizsgáltattam a szervezetem higanyszintjét, mert a feleségem idegbeteg és mindig mindenféle tesztet elvégeztet. Kiderült, hogy olyan magas, amilyet az orvos még nem látott… Tudod, mit gondoltam, amikor ezt hallottam? Hogy nyertem! Elnyertem a higanydíjat. Így működik az egóm”

– nyilatkozta az előadóművész.

A bajt higany-szennyezett halak okozhatták, ugyanis a sztár diétázott, ezért naponta kétszer fogyasztott tengeri halat, ami majdnem a vesztét okozta.