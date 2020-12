Ma 10 órakor veszi kezdetét Nagy Grófo, azaz Kozák László temetése Szolnokon. Az esemény kiemelt jelentőségű a város életében. A szertartásra számos celebritást, köztük a Gáspár családot, Bódiékat, Lagzi Lajcsit is várják. Arról, hogy a temetés nem szokványosnak ígérkezik, a sajtó részére kiállított nyakba akasztható kép is árulkodik. A búcsúztatáson természetesen az Index is jelen van, beszámolónk hamarosan olvasható.