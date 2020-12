Barack Obama Twitter felületén megosztotta 2020-as playlistjét. A dalok közreadása előtt konzultált a család zeneértőjével, aki nem más, mint lánya, Sasha, ennek eredményeként született meg a tracklist. Csemegézzen belőle ön is!

A politikus bízik benne, hogy mindenki talál benne egy-két gyöngyszemet.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4