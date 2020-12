Szatmárnémeti polgármesteri hivatala és a Szatmár Megyei Tanács a járvány elleni küzdelemben az első vonalban harcoló egészségügyi dolgozók iránti tisztelete jeléül ünnepi Night Projection fényekkel világította meg a megyei sürgősségi és a régi kórházat, illetve a Járványkórházat is – derül ki az Indexnek eljuttatott közleményből.

Fotó: Night Projection

Az angyalszárnyas motívummal jelképesen is meg akarták köszönni az egészségügyi dolgozók munkáját, de emellett a fényfestést elvitték település a lakótelepére is, ahol a tömbházakat is fényárba borították.