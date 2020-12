Ha a koronavírus-járvány is engedi, jövő májusban önálló koncertet ad az Akvárium klubban a Bonanza Banzai billentyűse, Hauber Zsolt. Elhangzanak majd a műsorban a régi slágerek is, amelyekhez a zenész most új alapokat készít.

Új videójában Hauber Zsolt 30 aranylemezes, öt platinalemezes és négyszeres Mahasz-díjas zeneszerző bemutatja, miként születik újra a Bonanza Pogo 2 című dal, melynek eredeti alkotója is.

A mai kor technikájával, de a korabeli retro hangzásvilággal megszólaló muzsika Hauber Zsolt videósorozatának huszonkettedik epizódja.