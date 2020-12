A Zoom videokonferencia szoftvernek még vannak hiányosságai: a kilépés gombot nem mindenkinek könnyű eltalálnia, ezért két felhasználó is igen kreatív megoldásokat talált arra nézve, hogy a búcsúzkodás után gyorsan kilépjen.

Míg más alkalmazásoknál, vagy okostelefonos hívásnál viszonylag gyorsan meg lehet találni a hívást befejező gombot, addig ez Zoomnál sokak számára macerás lehet.

Szerencsétlen pillanat, amikor már elbúcsúztunk, de még mindig matatunk a kilépés gombbal, miközben a beszélgetőpartnerünk látja a tekintetünkben az egyre növekvő kétségbeesést, hogy végre megtaláljuk.

Brian Moore, az Anomaly cég kreatív igazgatója vállalta, hogy megkönnyíti a Zoom találkozók elhagyását. Egy olyan kütyüt fejlesztett és nyomtatott ki 3D nyomtatóval, amelynél egy fizikai lámpazsinórt megrántva azonnal ki lehet lépni a meetingből. Nincs több matatás az egérrel, keresgélés, bénázás. A videón itt láthatjuk a végeredményt:

I always awkwardly struggle to get to the end call button on video calls. So I made this pic.twitter.com/4z4zsxNkeQ