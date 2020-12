Eddie Murphy 1988-as mára klasszikussá vált filmjének folytatásáról már egy ideje tudni lehetett, ám az alkotás első előzetese is megnézhető már. A mű annyira sikeres volt Magyarországon, köszönhetően a zseniális eredeti magyar szinkronnak is, hogy máig idézgetnek belőle az emberek. Az alkotók jó érzékkel a legemlékezetesebb karaktereket a második részben is szerepeltetik, derül ki az előzetesből, így a borbély üzlet öregjei mellett még Randy Watson és Szexi csokoládé is visszatér a jövőre mozikba kerülő vígjátékban.

Fotó: OutNow Arsenio Hall és Eddie Murphy az Amerikába Jöttem egyik jelenetéből

Érdekesség, hogy a több, mint harminc éves filmben olyan később világsztárrá lett színészek is feltűntek kisebb-nagyobb szerepekben, mint Samuel L. Jackson (ő akarja kirabolni McDowell éttermét), Cuba Gooding Jr. (ő a fiatal srác a borbélynál, akinek a haját vágják) és a hajlak herceg Eriq La Salle (aki a Vészhelyzet Benton doktoraként vált ismerté).