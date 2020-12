7 Galéria: Minneapolisban az utcán is lehet snowboardozni Fotó: Stephen Maturen / Getty Images Hungary

Bár nálunk idén sem lesz fehér a karácsony, az Egyesült Államokban több helyen is annyi hó hullott, hogy van, aki már a városban is snowboardozik. Ha a terepviszonyok a lecsúszást nem teszik lehetővé, egy terepjáró is megteszi vontatónak.